Honor H30 Max a dvě další novinky střední třídy pravděpodobně již brzy

Společnost Honor, která je známá produkcí cenově dostupných telefonů s Androidem, pravděpodobně již brzy rozšíří své portfolio produktů o tři novinky střední třídy. Měly by to být telefony Honor H30 Max, Honor H30i a dalšího modelu řady Play 5 – Honor Play 5 Vitality Edition.

Na čínské síti Weibo se objevily tři nové úniky, které odhalují uvedení nových přírůstků. Kromě modelových názvů se objevilo pár kusých informací o o tom, co by měly nové telefony přinést. Model Honor H30 Max, podle již dříve uveřejněných informací, bude pravděpodobně vybaven 7palcovým displejem, procesorem Dimensity 1100 a baterií s kapacitou 6 000 mAh a podporou rychlého nabíjení. Honor H30 Max by tak měl nahradit původně avizovaný Honor H20 Max.

Kromě výše uvedených specifikací by měl model H30 Max přijít s trojitým fotoaparátem. Hlavní senzor by mohl mít rozlišení 64 MPx a doplnit by ho měly dva 2MPx senzory – jeden pro pořizování snímků s hloubkou ostrosti a jeden makro senzor. Honor H30 Max by měly doplnit ještě další dva modely. Prvním je Honor H30i, který by měl přinést technické specifikace v podobě 8 GB RAM a 128, nebo 256 GB kapacity pro data. Druhým modelem by měl být Honor Play 5 Vitality, který by měl být vybaven 8 GB RAM a 128 GB interního úložiště. Všechny tři modely by měly podporovat 5G připojení. Uvedení je očekáváno v rámci nákupního festivalu Double Eleven.

