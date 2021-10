Realme GT Zdroj: Dotekomanie

Realme by mohlo příští rok představit prémiový telefon se 125W nabíjením

Realme v poslední době chrlí jednu novinku za druhou. V loni společnost představila nabíjecí adaptér UltraDART, který přináší ultra rychlé 125 W nabíjení. Telefon, který by toto superrychlé nabíjení podporoval, jsme ale zatím nezaznamenali.

Realme zřejmě chystá ultravlajkový model s podporou 125W nabíjení

Informací o možném telefonu, který by rychlé nabíjení podporoval, je v tuto chvíli pomálu, nicméně podle dostupných informací se zdá, že společnost Realme chystá novinky na příští rok. Podle slov CEO Realme pro Indii, Evropu a Latinskou Ameriku se společnost chystá komercializovat 125W nabíjecí technologii příští rok a příští rok by se pravděpodobně měla objevit i vlajková loď v podobě ultra prémiového telefonu řady GT. Tento telefon by měl právě nové superrychlé nabíjení podporovat.

Díky nové 125W technologii tak nebude problém nabít telefon s baterií o kapacitě 4 000 mAh z vybitého stavu do 33 % kapacity za pouhé 3 minuty. Nová technologie by měla zaručit kompatibilitu s dalšími nabíjecími protokoly, jako jsou 125 W PPS, 65 W PD a 36 W QC. V tuto chvíli zatím příliš informací nevíme, neznáme ani základní specifikace možné budoucí vlajkové lodi, ale každopádně se bude na co těšit.

Zdroj: gsmarena.com



