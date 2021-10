Zdroj: Gizmochina

Nothing chystá chytré hodinky, zaujmou svým unikátním designem

Když Carl Pei, jeden ze zakladatelů společnosti OnePlus, tuto společnost opustil, jednalo se o nečekaný krok. Začátkem roku Pei založil novou společnost s nesoucí název Nothing [nic], jejíž první produkt byla bezdrátová sluchátka Nothing ear (1). Tento výrobce své produktové portfolio nyní zveřejňuje rendery svých připravovaných chytrých hodinek Nothing wrist (1), které zaujmou zejména svým unikátním designem.

Nothing wrist (1)

Připravované hodinky wrist (1) se drží designové linie, kterou nastolila sluchátka ear (1). Hodinky by tak měly dostat průhledné tělo, které umožňuje náhled na vnitřnosti zařízení, podobně jako sluchátka. Nothnig tak ukazuje, že jde svou vlastní cestou a jejich zařízení si s jinými jen tak lehce nespletete. U hodinek bychom se tedy měli těšit na hranatý design s průhlednými boky ukrývajícími tlačítko společně s otočnou korunkou. Možností nahlédnutí na vnitřnosti hodinek se tak výrobce snaží přiblížit výrobcům prémiových klasických hodinek, kteří rádi ukazují svůj složitý a precizně vyrobený mechanismus. Řeč je zde o chytrých hodinkách, funkce jako měření tepové frekvence, počítadlo kroků a podobné tedy samozřejmě chybět nebudou, podobně jako voděodolnost, i když pouze s certifikací IPX4.

Hodinky budou poháněny operačním systémem Wear OS od Googlu, jenž by měl zajišťovat hladký chod zařízení. Kromě má výrobce také klást důraz na interoperabilitu, tedy skvělému propojení jednotlivých produktů. V tomto případě připojení sluchátek ear (1) pro poslech hudby nebo také zobrazení stavu baterie. Ačkoliv se prozatím jedná o pouhé rendery, se stejným nebo velice podobným designem bychom mohli počítat i u finálního produktu. Kdy a za jakou cenovku ale hodinky budou představeny, je zatím neznámé.

