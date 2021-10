Zdroj: PhoneArena

Nokia pravděpodobně brzy uvede cenově dostupný chytrý telefon s označením G300. Mělo by se jednat o jeden ze dvou plánovaných telefonů nižší třídy, který bude stavět na čipové sadě Snapdragon 480 od Qualcommu.

Nokia z plánuje uvést cenově dostupný model G300

Tento model by neměl vycházet z žádného předešlého modelu a nemělo by se jednat ani o upgrade modelu G20, i když by se jistá spojitost mohla nabízet. Nokia G300 by měla být vybavena displejem s úhlopříčkou 6,67 palců. Bude se tedy jednat o telefon větších rozměrů, které však asi nikoho příliš nepřekvapí – velké displeje a tím pádem větší rozměry jsou tak nějak na trhu s mobilními telefony již standardem. Rozlišení displeje bude čítat 1 600 x 720 pixelů s poměrem stran 20:9. Displej je tak o kousek větší, než má model G20 a o něco menší, než je tomu u modelu G50.

Dále by G330 měl dostat dostat trojitý fotoaparát sestávající z hlavního snímače s rozlišením 16 MPx a dále z 5MPx širokoúhlého a 2MPx hloubkového snímače. Přední selfie kamera by měla čítat rozlišení 8 MPx. Baterie bude, ve srovnání s modelem G20, mít nižší kapacitu a to 4 470 mAh. To je ve srovnání s bateriemi u modelu G20 krok zpátky. V tuto chvíli není jasné, zdali bude u G300 podpora rychlého nabíjení. Co se softwarové výbavy týče, tak lze očekávat Android 11. Pro data pak bude určeno 64GB interní úložiště, které bude možné rozšířit skrze slot na SD kartu.

O ceně se zatím pouze spekuluje, jelikož zatím není známa. Dle spekulací by se cena mohla pohybovat někde v rozmezí 160-270 eur, tedy v přepočtu mezi 4 000-6 800 Kč.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Nokia G300 5G – cenově dostupný telefon pravděpodobně již brzy

reklama reklama