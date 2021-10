Motorola připravuje Moto E40

Moto E7i Power; Zdroj: Motorola

Nejnižší řada mobilů u Motoroly nese označení Moto E. Zatím jsme zaznamenali informace o dvou chystaný novinkách, E20 a E30, ale nyní se objevují informace o modelu Moto E40. Dle dostupných informací by měl nabídnout o něco lepší výbavu, ale stále se bude jednat o velmi základní smartphone, byť některé specifikace nevypadají špatně.

Už se chystá Motorola Moto G31

E40 jako nutný základ?

Kromě informací o specifikacích máme k dispozici uniklé tiskové rendery. Ty hned prozrazují, že na zadní straně bude trojice foťáků a čtečka otisků prstů. Přední strana ponese displej s otvorem pro kameru. S největší pravděpodobností bude mít mobil třetí tlačítka, asi pro spuštění asistenta, nebo Motorola překvapí a uživatel si ho bude moci naprogramovat.

Displej nabídne 6,5palcovou úhlopříčku a bude se jednat o HD+ IPS panel s 90Hz frekvencí. O výkon by se měl starat procesor UNISOC T700, který bude mít k dispozici 4 GB operační paměti. I tak některé zdroje naznačují, že by měl být tento model vybaven systémem Android ve verzi Go.

O energii se má starat baterie s kapacitou 4000 mAh a s podporou 10W nabíjení. Fotografický modul by měl lákat na 48MPx senzor, přičemž další dva budou mít jen po 2 MPx. Mezi specifikacemi se má nacházet i certifikace IP52, takže by neměl vadit déšť nebo potřísnění vodou. O úspěchu mobilu ale rozhodne cena a dostupnost. Zatím to vypadá jako dobře vybavený smartphone nízké kategorie.

