Novinky v Androidu 12 – zkratky, větší kontrola a extra snížení jasu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google v tomto týdnu představil první veřejnou beta verzi, která ale nebude dostupná jen pro Pixel smartphony. Mnoho výrobců se pochlubilo, že si novinku budou moci vyzkoušet na vybraných modelech.

Android 12 Beta představen v nové podobě

Již jsme vás informovali novinkách z uvedení verzí developer preview, přičemž v beta verzi jsou k vidění takřka hotové funkce. Ještě nejsou někdy zcela dopracované. Dnes zde máme další zajímavé novinky.

Rychlejší cesta k budíku

Android 12 nabídne značně větší tlačítka pro rychlou volbu, ale není to jediná novinka. budete si moci do seznamu dát zkratku pro rychlé nastavení budíku. Po stisknutí jste ihned přepnuti do aplikace, kterou jste si zvolili. Zde rovnou nastavujete budík, tedy aspoň v případě nativní aplikace od Googlu. Po nastavení se změní i rychlá volba.

Větší kontrola nad schránkou

V nové verzi se dozvíte, co je kopírované do schránku (clipboard) a co je z ní vzato, respektive že došlo k použití. Vše se bude zobrazovat přes jednoduché oznámení v dolní části. Bohužel první beta Androidu 12 nemá vše dodělané a chování je nekonzistentní.

Větší kontrola nad kamerou a mikrofonem

Vědělo se, že Android 12 nabídne indikátory používání mikrofonu a kamery u aplikace skrze horní informační tečku, která na chvíli ukáže, co z toho se používá. Nabídne se ale větší možnost ovládání. Přímo z notifikační lišty budete moci deaktivovat přístup k těmto věcem bez toho, abyste museli cokoliv hledat v oprávněních nebo v nastavení. V tuto chvíli není tento systém k dispozici v první beta verzi.

Plynulé přepnutí

Mini ovládací přehrávač se ukrývá již v Androidu 11 v samotné notifikační liště. Zároveň je možné mít zde několik aplikací. V Androidu 12 budete moci spustit druhý přehrávač, přičemž plynule dojde k pozastavení původního.

Bez výběru frekvence

Možnosti nastavení vlastního hotspotu nebudou tak bohaté jako v Androidu 11. Konkrétně zde nebude možnost zvolení preferované frekvence. Nenachází se zde jednoduše volba, jestli chcete vlastní WiFi hotspot na frekvenci 2,4 nebo 5 GHz. Neznamená to, že by smartphone neuměl pracovat s frekvencemi. Položka byla přejmenována na maximální kompatibilita a vše tedy záleží na Androidu, jakou frekvenci si zvolí.

Snížení jasu

Android 12 nabídne možnost ještě dodatečného snížení jasu. To se hodí, pokud i nejmenší jas je například pro vás v noci nedostatečný. Novinka se nachází v nastavení, v sekci přístupnost. Maximální nastavení ale neznamená, že displej nebude vůbec čitelný. Pokud jste do této chvíle používali speciální aplikaci na to, tak nově budete moci použít nastavení systému.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com, androidpolice.com, 9to5google.com, androidpolice.com, androidpolice.com



Domů » Články » Novinky v Androidu 12 – zkratky, větší kontrola a extra snížení jasu

reklama reklama