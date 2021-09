Xiaomi přímo blokuje své smartphony ve vybraných zemích

Zdroj: Xiaomi

Vývoz technologií a produktů do některých zemích se nemusí společnostem vyplatit. Příkladem je ZTE a z poslední doby také Huawei, ale nebyl to jediný problém. Vývoz nebo prodej produktů do některých krajin lze považovat za porušení mezinárodních sankcí, což může mít dopad i na samotnou firmu. Xiaomi v tomto ohledu přistupuje velmi aktivně a přímo znemožňuje používání svých mobilních telefonů v některých zemích.

Přímé zablokování smartphonu

XDA Developers zaznamenalo informace od některých uživatelů, že jejich mobil byl zablokován a nešlo s tím nic dělat. Následně se podařilo dohledat v podmínkách společnosti Xiaomi, že je zakázán prodej nebo poskytování produktů ve vybraných zemích. Konkrétně jsou na seznamu státy a oblasti jako Kuba, Írán, Sýrie, Severní Korea, Súdán a region Krym.

Xiaomi se tak zřejmě brání tomu, aby se společnost nedopustila porušení sankcí. V podmínkách uvádí, že je nutné, aby přeprodejce měl patřičnou licenci a schválení k prodeji. Zatím není jasné, jak celý systém pracuje, ale z toho, co se aktuálně ví, tak zařízení, které je aktivováno poprvé ve výše uvedené zemi, je automaticky po několika dnech zablokováno.

Pokud ale provedete aktivaci v jiné krajině a pak se zařízení dostane do jedné u zvedených zemí, tak k blokaci nedojde. Bohužel si tím nejsme zcela jisti a Xiaomi může mít jen delší limit pro zablokování. Celý systém lze ale obejít instalací alternativní ROM, takže je zde přímo závislost na MIUI nadstavbě.

Výrobce se tedy velmi silně chrání proti porušení sankcí, byť není přímo odpovědný za to, že někdo přeprodává jejich smartphony a jiné produkty.

