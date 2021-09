Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung Galaxy A73 by mohl dostat hlavní 108MPx fotoaparát

Letošní novinky společnosti Samsung zapadající do střední třídy Galaxy A52 (5G) a A72 se staly velice populárními a není divu. Za svou cenu nabízejí velmi dobrý poměr cena/výkon v čele s voděodolností IP67 či skvělými fotoaparáty s optickou stabilizací. Skvělé hodnocení si v naší redakci odnesl jak Galaxy A72, tak zejména pak A52 5G. Nyní se začínají objevovat spekulace o nástupci A72, jenž by měl dostat lepší fotoaparát s 108MPx rozlišením.

108MPx pro Galaxy A73

JiĹľ letošnĂ­ A72 se chlubila velmi dobrĂ˝mi vĂ˝sledky svĂ˝ch fotoaparátĹŻ. Zde jako hlavnĂ­ fotoaparát slouží 64MPx senzor s optickou stabilizacĂ­ obrazu, ten byl ještÄ› doplnÄ›n 3x teleobjektivem s optickĂ˝m zoomem, ultraširokoĂşhlĂ˝m a takĂ© makro senzorem. NadcházejĂ­cĂ­ A73 by ale mohla namĂ­sto „běžnĂ©ho“ 64MPx fotoaparátu dostat hned 108MPx snĂ­maÄŤ. NenĂ­ však prozatĂ­m jasnĂ©, zda mu stále bude dÄ›lat spoleÄŤnost zmĂ­nÄ›nĂ˝ teleobjektiv. Je totiĹľ moĹľnĂ©, Ĺľe namĂ­sto nÄ›j Samsung vyuĹľije vysokĂ© rozlišenĂ­ hlavnĂ­ho snĂ­maÄŤe.

I přes to, že konkrétní použitý snímač neznáme, dá se předpokládat, že Samsung nasadí vlastní ISOCELL HM2, který známe například z Redmi Note 10 Pro (recenze). Samotný senzor má velikost 1/1,52 palce s velikostí pixelů 0,7 µm, jedná se tedy o menší snímač. Nasazení 108MPx fotoaparátu pro střední třídu je pro Samsung novinka, jelikož si senzory s takto vysokým rozlišením doposud nechával jen pro své top modely. Není také zcela jisté, zda i tento snímač dostane OIS, vzhledem k tomu, že by ji ale měla dostat všechna příští „áčka“, je to velice pravděpodobné.

Zdroj: gsmarena.com



Samsung Galaxy A73 by mohl dostat hlavní 108MPx fotoaparát Články » Domů »

reklama reklama