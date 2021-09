RedMagic 6S Pro nabijete za pouhých 20 minut

Jedním z nejzajímavějších výrobců telefonů v průběhu celého roku byla Nubia se svými telefony RedMagic 6. Společnost již vydala RedMagic 6, 6 Pro a 6S, ale připravuje se ještě novinka RedMagic 6S Pro. Během posledních několika týdnů bylo zařízení několikrát potvrzeno leakery a nyní se objevila další spekulace.

Očekávat údajně můžeme telefon s ventilátorem směřujícím dolů, doplněnou o RGB. Má se jednat o nový chladicí ventilátor a design ICE 7.0, o kterém Nubia tvrdí, že poskytne až o 200 % lepší výkon. Kromě toho se očekává, že 6S Pro nabídne poloprůsvitný zadní panel, což umožní RGB světlům prosvítat.

Telefon nabídne také 4 500mAh baterii a podporu rychlého 120W nabíjení. Tím se dostanete z 0-100 % za méně než 20 minut, a dokonce pro nabíječku bude existovat systém chlazení vzduchem.

Srdcem telefonu by měl být procesor Snapdragon 888+ a operační paměť s kapacitami 8, 12 nebo 16 GB (záleží na variantě). K dispozici bude 6,8palcový OLED panel s rozlišením 1080p a podporou obnovovací frekvence 165 Hz. Dále se dočkáme trojici zadních fotoaparátů a dalších funkcí. Nubia se chystá telefon představit už 6. září.

Zdroj: phandroid.com

