Lenovo představilo Tab P11 a P12 Pro s 5G konektivitou

Zdroj: Lenovo

Společnost Lenovo již před nějakou dobou opustila trh s mobilními telefony, veškeré smartphony uvádí pouze pod značkou Motorola. Na úkor smartphonů se však věnuje spíše počítačům a tabletům, z nichž dnes představil dva nové zástupce Tab P11 a Tab 12 Pro. Novinky se liší nejen velikostí displeje, ale také celkovou výbavou, jedno mají ale společné, oba modely se mohou pochlubit podporou 5G sítí. Kromě dvojice tabletů Lenovo také tiše představilo bezdrátová sluchátka Smart Wireless Earbuds.

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab12 Pro již dle svého názvu dává najevo své zaměření zejména pro práci. Výkonu je zde opravdu dostatek díky použití Snapdragonu 870 společně s 8GB operační pamětí a 256GB úložným prostorem. Na přední straně zaujme 12,6 palcový AMOLED displej s vysokým rozlišením 2 560 x 1600 pixelů a poměrem stran 16:10, potěší také přítomnost 120Hz obnovovací frekvence. Panelu nechybí také podpora HRD10+ se 107% pokrytím NTSC spektra a také vysoký jas až 600 nitů. Baterie dostala kapacitu 10 200 mAh a podporuje také rychlonabíjení výkonem až 45 wattů.

Na 5,63 tenkém těle zařízení kromě čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos a vyladěnými společností JBL zaujme také magnetický konektor umístěný na spodní hraně. Skrze něj lze připojit klávesnici s trackpadem, díky čemuž lze z tabletu udělat kompaktní notebook. Nabíjení klávesnice probíhá skrze magnetický konektor, podporovaný stylus Lenovo Precision Pen 3 pak lze dobíjet bezdrátově přichycením magnety k tělu tabletu. O profesionálním zaměření svědčí také Android 11 s podporou Project Unity (jako první vůbec), díky kterému lze tablet snadněji propojit s Windows, případně jej využít jako sekundární displej vašeho počítače. Project Unity také umožňuje spuštění aplikací pro Android i Windows nezávisle mezi zařízeními.

Lenovo Tab12 Pro bude dostupný ve dvou verzích – WiFi a 5G. Model WiFi bude dostupný od října na stránkách Lenovo za cenu 610 dolarů, 5G model by měl dle výrobce brzy přijít také do Evropy. Jeho cena však příliš nepotěší, výrobce si jej cení na 900 eur bez DPH.

Lenovo Tab P11 5G

Pro ty, pro které je Tab P12 Pro příliš drahý, Lenovo přichystalo také levnější model Tab P11. Levnějšího sourozence pohání stále dostatečně výkonný Snapdragon 750G, kterému taktéž nechybí podpora 5G, ten doplňuje 8GB operační paměť a taktéž 256GB úložiště. IPS displej má již dle názvu 11 palců, jeho rozlišení kleslo na stále slušných 2 000 x 1 200 pixelů, jas dosáhne až na 400 nitů, obnovovací frekvence je však pouhých 60 Hz. Baterie s kapacitou 7 700 mAh lze nabíjet výkonem až 20 wattů. Lenovo Tab P11 taktéž podporuje připojení klávesnice a stylusu (pouze však Precision Pen 2), zajímavostí je navíc podpora DisplayPort u konektoru USB-C, k tabletu tak můžete připojit externí monitor.

Lenovo Tab P11 by měl taktéž zavítat do Evropy, tentokrát pouze v 5G verzi, cena by měla činit přibližně 500 eur bez DPH.

Lenovo Smart Wireless Earbuds

Kromě dvojice tabletů Lenovo uvedlo také nová bezdrátová TWS sluchátka, Smart Wireless Earbuds. Sluchátkům nechybí ANC, které díky 3 mikrofonům na každém sluchátku dokáže eliminovat okolní hluk až o 38 dB. Přehrávání zvuku mají na starosti 11mm měniče. Kromě nízké váhy pouhých 4,2 gramu na každé sluchátko potěší také certifikace IPX4 proti dešti a potu, sluchátka tedy snesou i aktivnější používání. Velmi slušná je také výdrž 7 hodiny na jedno nabití, která s aktivním ANC klesne na 5,5 hodiny, nabíjecí pouzdro by mělo sluchátka dobít až 3x.

Sluchátka Lenovo Smart Wireless Earbuds budou dostupná za cenu 100 dolarů v černé a bílé barvě, zda budou k dispozici také v Evropě, však výrobce nezmínil.

Zdroje: gsmarena.com, news.lenovo.com



Domů » Články » Lenovo představilo Tab P11 a P12 Pro s 5G konektivitou

reklama reklama