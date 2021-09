Twitter testuje nový edge-to-edge design pro iOS

Hrstka iPhone uživatelů si mohla všimnout, že při otevření Twitteru se objevil nový design časové osy, který více klade důraz na fotografie, videa a GIFy. Sám Twitter nyní potvrzuje, že v současnosti testuje nový design pro iOS aplikaci před oficiálním vydáním.

Nová časová osa klade důraz hlavně na obrázky, videa a Gify a rozšiřuje je po celé šířce. Tato změna v zásadě dává Twitteru pro iOS design edge-to-edge, který jinými slovy odstraní okraje po stranách UI. V tuto chvíli není jasné, kdy a zda vůbec Twitter plánuje tento nový vizuální počin zavést, prozatím je vše ve fázi testování. Nutno podotknout, že toto je podruhé, co Twitter změnil způsob, jakým jsou média prezentována v iOS aplikaci.

Začátkem tohoto roku společnost také zavedla změnu v zobrazení obrázků v plné velikosti na časové ose.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!