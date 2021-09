Zdroj: Google

Google letos představil designový směr Material You, který přináší určitá pravila pro grafiku a design aplikací. Součástí jsou i animace. Cílem je nabídnout sjednocené postupy, jak vytvářet aplikace, ale nejde o nic závazného, co by museli vývojáři aplikovat na své výtvory. Mohou se ale držet těchto pravidel, což jim může značně zjednodušit tvorbu. Google nasazuje Material You u většího množství svých aplikací, což je vidět například u Kalkulačky, Hodin, Gmailu a dokonce i Chromu. Nyní se pochlubil s dalšími aplikacemi, které nabídnou Material You.

Barva podle tapety

Material You sice stanovuje, jak mají jednotlivé prvky vypadat a také napomáhá s umístěním, ale součástí je také dynamická změna barev. Ta plně funguje jen na Androidu 12 a následných verzích. Do jisté míry je tato funkcionalita dostupná i na starších verzích, ale není plně podporována. Níže můžete vidět několik aplikací od Googlu a jak budou vypadat s nasazením Material You a také s funkcí dynamické změny barev.

Prostřední snímek obrazovky v podstatě ukazuje, jak bude aplikace vypadat na Androidu 11, třetí pak v Androidu 12. Zde se bude měnit základní barva aplikace podle toho, jakou tapetu máte nastavenou na hlavní obrazovce. Systém vždy zvolí nějakou barvu, která odpovídá dominantní barvě tapety. Bohužel systém nenabídne plnou manuální volbu. Vždy budete mít na výběr z několika předdefinovaných.

Material You s dynamickou změnou barvy bude dostupný v aplikací Google Kalendář, Google Prezentace, Google Dokumenty, Google Tabulky, Google Disk a Google Meet. Dá se předpokládat, že další aplikace budou přibývat. Vzhledem k tomu, že Android 12 teprve čeká na vydání stabilní verze, tak je dostupnost poměrně omezená. Navíc některé aplikace zprvu nabídnou novou podobu jen pro Pixel smartphony, ale následně dojde k rozšíření.

Pixel 6 (Pro) se zřejmě představí 30. září, prozrazuje nové video od Googlu

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Google vsází na dynamické barvy u svých aplikací

reklama reklama