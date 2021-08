WhatsApp beta míří na macOS a brzy se dočkáme první iPad aplikace

WhatsApp spouští veřejnou beta verzi své desktopové aplikace. Uživatelé systémů macOS a Windows se mohou nově do beta programu zaregistrovat a vyzkoušet tak všechny nejnovější funkce, které budou v budoucnu do aplikace integrovány.

Podle WABetaInfo se WhatsApp snaží zlepšit podporu pro více zařízení a také potřebuje více zpětné vazby od uživatelů. Když se zaregistrujete do programu, stanete se oficiálně beta testery a budete dostávat beta aktualizace zcela automaticky. Prozatím je nejnovější verze pro veřejné uživatele 2.2133.1.

V této verzi je nové prostředí pro nahrávání hlasových zpráv. Uživatelé mohou při nahrávání hlasové zprávy nejen vidět průběh, ale také zprávu před odesláním pozastavit a poslechnout si ji. Tato funkce se vyvíjí také pro iOS.

Kromě toho WhatsApp konečně, opravdu konečně připravuje aplikaci pro iPad. Díky kompatibilitě s více zařízeními budou uživatelé moci zůstat připojeni k aplikaci WhatsApp i bez telefonů nebo když se jim v chytrých telefonech vybije baterie.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!