Tinder brzy zpřístupní ověřování skrze ID

Populární seznamovací služba Tinder plánuje nabídnout uživatelům možnost ověřování skrze ID. Jedná se o funkci, která je v současnosti k dispozici pouze v Japonsku.

Prozatím máme jen několik podrobností o tom, jak bude tato novinka, jejíž vydání se očekává v příštích čtvrtletích, fungovat. Tinder ve svém prohlášení uvedl, že ověření ID bude zcela dobrovolnou funkcionalitou a že funkci konzultuje s odborníky, aby určil důležitost dokumentů v konkrétních zemí a další podrobnosti.

Vedoucí společnosti Tinder dále poznamenal, že ověření ID může být složitým problémem a že někteří uživatelé mohou mít pádné důvody, proč nemohou nebo nechtějí sdílet svou skutečnou identitu s online platformou. Nutno podotknout, že ověření ID by byla nejnovější bezpečnostní aktualizací pro aplikaci.

Zdroj: engadget.com

