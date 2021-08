Apple musí zaplatit pokusu ve výši 300 mil. dolarů

Aby mohl Apple nadále používat určité bezdrátové technologie, bude muset jiné společnosti zaplatit pěkně tučnou částku. Bloomberg a The Register uvádějí, že texaská rozhodla porota rozhodla, že Apple zaplatí patentové firmě Optis 300 mil. dolarů za údajné porušení patentů pokrývajících mobilní LTE služby v zařízeních, jako jsou iPhone a iPad. Porota udělila Optisu v roce 2020 něco málo přes 506 mil. dolarů, ale soudce v tomto případě nařídil pouze náhradu škody.

Optis také žaluje Apple ve Velké Británii, kde věří, že stanová celosvětovou sazbu licenčních poplatků, která by mohla dosáhnout až 7 mld. dolarů. Její patenty pocházejí od jiných společností, včetně LG, Panasonic a Samsung.

Apple se ale i nadále hodlá bránit. Gigant obvinil Optis z patentového trolla s tím, že firma existuje jen proto, aby žalovala jiné společnosti využívající zakoupené patenty. Apple se tedy logicky hodlá odvolat.

Zdroj: engadget.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!