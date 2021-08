Lenovo Tab P11 oficiálně představen

V průběhu letošního roku společnost Lenovo představila novinku v podobě Tab P11 Pro. Nyní ale v Indii představuje další model – Lenovo Tab P11. Nabízí 11palcový IPS displej s rozlišením WUXGA+ nebo 2K s technologií Eye Care certifikovanou TÜV Rheinland. Poměr obrazovky k tělu činí 85 %.

Srdcem této novinky je procesor Snapdragon 662, zatímco o dočasně spuštěné dokumenty a aplikace se stará operační paměť s kapacitou 4 GB. Celková konstrukce je opravdu tenká a vyrobena z hliníku. Tablet pracuje s Android 10 s Kids Space od Googlu. Na zadní straně najdeme 13megapixelový fotoaparát s přisvětlovací LED diodou, zatímco vpředu 8megapixelový foťák. Zařízení je dokonce vybaveno čtyřmi reproduktory s Dolby Atmos. Výrobce pak slibuje až 12hodinové sledování videí na jedno nabití (7 500mAh baterie s 20W rychlým nabíjením).

Lenovo Tab P11 je v prodeji v Platinum Grey barvě a jeho cena činí 7 220 Kč bez DPH. Zakoupit jej můžete na indickém Amazonu.

Zdroj: fonearena.com

