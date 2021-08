iOS 15 umožní kompletně deaktivovat noční režim

Apple v rámci připravovaného systému iOS 15 pracuje na další novince, kterou dříve nepředstavil. Konkrétně uživatelé budou moci plně deaktivovat noční režim v aplikaci Fotoaparát. Přestože jste vždy mohli vypnout noční režim pro konkrétní snímek, aplikace jej znovu povolila u dalšího snímku. V systému iOS 15 budete moci nově nastavit, aby si aplikace Fotoaparát pamatovala, že byl noční režim vypnut.

Noční režim je velmi užitečný způsob, jak pořizovat skvělé fotografie při slabém osvětlení, ale občas se stane, že iPhone tento režim povolí a vy dostanete fotografii, která je s povoleným nočním režimem horší. Pokud máte rádi plnou kontrolu nad nastavením fotoaparátu, iOS 15 budete mít o něco radši než současné iOS 14.

V iOS 15 pak vše nastavíte tím, že přejdete do aplikace Nastavení -> Fotoaparát > Nastavení fotoaparátu > Noční režim. Po tomto kroku bude fotoaparát ponechávat noční režim deaktivovaný, pokud jej v aplikaci deaktivujete. Noční režim samozřejmě budete moci znovu zapnout přímo v aplikaci.

Zdroj: theverge.com

