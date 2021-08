Instagram pracuje na „lajkování“ Stories

Díky tomu, že Instagram během několika posledních měsíců výrazně zapracoval na své funkci Stories, budou uživatelé brzy moci nejen reagovat a posílat GIFy, ale také budou moci „lajkovat“ příběhy lidí.

Podle leakera a inženýra Alessandra Paluzziho Instagram pracuje na možnosti označovat příběhy „lajkem“ i vícekrát dát like. S tím by sociální síť mohla plánovat novou metriku. Právě taková metrika je pro Instagram velmi důležitá.

Každá část aplikace – Feed, Explore, Reels – používá svůj vlastní algoritmus přizpůsobený tomu, jak ji lidé používají. Lidé mají tendenci hledat své nejbližší přátele ve Stories, ale ve funkci Explore chtějí objevit něco nového. V různých částech aplikace tedy služba hodnotí věci různě podle toho, jak je lidé hodnotí.

Společnost zatím neoznámila, kdy se nová funkce pro like objeví. Jelikož je ale Instagram ve finální fázi testování, lze novinku očekávat velmi brzy.

Zdroj: 9to5mac.com

