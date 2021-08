Honor X20: potvrzeno datum uvedení, design a specifikace

Zdroj: Gizmochina.com

Značku Honor není nutné nikterak představovat. Do jejího portfolia patří nejen skvělé telefony, ale také například chytré hodinky. Za pár dní, konkrétně 12. srpna, by měly být představeny nové telefony ze série Honor Magic 3, tablet Honor V7 Pro a také novinka Honor 20X.

Chystá se i Honor X20, zástupce střední třídy s 5G

Honor 20X – vĂ˝konnĂ˝ a cenovÄ› dostupnĂ˝ s podporou 5G

Zařazení smartphonu Honor 20X na předváděcí událost společnost oznámila právě dnes. Smartphone, dle odhalených fotografií a dostupných informací, nabídne IPS Full HD+ displej s úhlopříčkou 6,6 palců a obnovovací frekvencí 120 Hz. V displeji by se měl nacházet duální fotoaparát pro pořizování selfie fotografií.

Telefon by měl pohánět 6nm čipset, konkrétně by se mělo jednat o procesor Dimensity 900 s podporou nejnovější 5G mobilní sítě. Dále by měl být Honor 20X vybaven 66W rychlým nabíjením. Na zadní straně telefonu by měl být přítomen trojitý fotoaparát s 64Mpx hlavním senzorem. Na boční straně by se měla nacházet senzor otisku prstu integrovaný do tlačítka napájení. To je, co do výčtu specifikací, v tuto chvíli vše, co víme.

Podle dostupných fotografií na Twitter kanálu Evleaks, by měl být telefon k dispozici ve třech barevných variantách černé, modré a narůžovělé. Cena telefonu se dohaduje na 2000 juanů, což v přepočtu na naší měnu představuje zhruba 6 600 Kč.

