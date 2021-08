Face ID zřejmě u iPhonů zůstane, přesune se ale z výřezu pod displej

Zdroj: Dotekomanie.cz

Budoucnost Face ID versus Touch ID je stále velmi diskutovanou oblastí mezi fanoušky a uživateli iPhonů. S příchodem COVID pandemie se tato záležitost diskutovala ještě intenzivněji. Jaká je blízká budoucnost?

Touch ID pod displejem budoucí iPhony zřejmě nedostanou

S příchodem modelu iPhone X společnost Apple představila nový způsob zabezpečení a odemykání zařízení iPhone. Tradiční Touch ID nahradila nová technologie Face ID, která přinesla odemykání zařízení skenováním obličeje. Tato technologie ale odhalila svou slabinu právě v době pandemie, kdy lidé zakryli své obličeje rouškami. Výhoda rychlého odemknutí telefonu pouhým pohledem na telefon tak ztratila efekt.

Již delší dobu sledujeme vývoj v této oblasti. Apple testoval způsob odemykání telefonu skrze čtečku umístěnou pod displej tak, jak to mají již mnohé vlajkové konkurenční smartphony. Příchod iPhonu 12 ukázal, že Apple zatím neplánuje změnu, a jak to tak vypadá, Touch ID nepřijde ani s plánovaným modelem iPhone 13. Podle tipéra z Bloombergu – Marka Gurmana, to vypadá, že se Apple k Touch ID u budoucích iPhonů již nevrátí vůbec a namísto toho bude nadále vylepšovat technologii Face ID. Ta by se mohla přesunout ze stávajícího výřezu v horní části displeje přímo pod displej. Gurman odhaduje, že Touch ID zůstane doménou pouze u iPhonů nižší třídy, tedy iPhone SE a Face ID pod displejem pravděpodobně dostane iPhone 14.

Gurman říká, že ačkoliv Apple Touch ID pod displejem testoval, nebyl zřejmě s výsledky spokojen a letošní modely žádnou změnu nepřinesou. Naopak podle něj Apple počítá s Face ID jako s dlouhodobým plánem. Jako reakci na ztížené odemykání telefonu s rouškou na obličeji Apple zapracoval na zlepšení odezvy Face ID v podobě rychlejší výzvy k odemčení telefonu pomocí hesla a přidal možnost odemknutí telefonu za předpokladu, že na sobě máte hodinky Apple Watch.

Zvěsti také říkají, že nová generace iPhonů 13 by měla přijít s funkcí „Always On“ pro displeje, které známe například u telefonů Samsung. Měly by také přinést menší výřez v horní obrazovce a displej modelu iPhone 13 Pro by měl pravděpodobně používat obnovovací frekvenci 120 Hz.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Face ID zřejmě u iPhonů zůstane, přesune se ale z výřezu pod displej

reklama reklama