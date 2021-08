Prodeje iPadů meziročně prudce vrostly, může za to pandemie

Trh s tablety je pro mnohé už dávno mrtev. Kdo přeci potřebuje tablet, když se velikosti obrazovek neustále zvětšují? A nyní, když jsou v prodeji skládací zařízení, jako je Samsung Galaxy Z Fold 3, tablet nedává už takový smysl. Jenomže přišla pandemie a spousta věci se změnila, protože většina lidí pracovala z domova. Museli se tak spolehnout opět na tablety, aby mohli během dne vykonávat svou práci a v noci třeba hrát hry, případně sledovat videa.

A očividně trhu s tablety stále věří i Apple. Během fiskálního roku 2020 začaly prodeje nabírat na obrátkách. Počínaje třetím fiskálním čtvrtletím roku 2020 (zahrnovalo duben až červen, kdy pandemie pořádně udeřila) prodeje iPadů rostly každé čtvrtletí. Během fiskálního druhého čtvrtletí letošního roku prodeje iPadů meziročně prudce vzrostly o 79 %. Podle Digitimes příští měsíc vyjde iPad 9. generace za ještě nižší cenu, takže by do konce roku mohl Apple prodat neuvěřitelných 60 mil. tabletů.

Ještě v lednu jsme vás informovali o tom, že u deváté generace nečekejme příliš mnoho změn. Očekává se totiž, že velikost obrazovky zůstane stejná, tj. 10,2 palců při podobném designu, jaký byl použit u iPadu Air 3 v roce 2019.

60milionového milníku pomůže také iPad mini 2021, který logicky dostane pořádný facelift. Vypadat bude jako iPad Pro 2021 s tenčími rámečky, přičemž Touch ID bude integrováno do tlačítka napájení (jako u modelu Air).

