Zdroj: Dotekomanie.cz

Poměrně nedávno Instagram představil novou nálepku, která umožňuje uživatelům přidat do příběhu přímo odkaz na webovou stránku. Dříve tuto možnost měli jen tvůrci s ověřeným účtem. Nyní zde máme náhradu za sdílení příspěvků do Příběhů.

Instagram získává ovládání pro zobrazování citlivého obsahu

Nahrazuje původní sdílení

Někteří uživatelé již nyní mají možnost vybrat z nálepech možnost sdílení příspěvků. Po vložení této nálepky se zobrazí přehled naposledy zhlédnutých příspěvků, přičemž se novinka nezaměřuje jen na takový obsah. Je zde možnost vložení i pro Reels, IGTV nebo video. Následně se v příběhu zobrazí miniatura v trochu jednodušším vzhledu, než tomu bylo doposud.

Instagram uvádí, že tento test by měl přinést trochu lepší uživatelský zážitek. Na druhou stranu dochází k odebrání původní funkce. To zaznamenali testeři, že přišli o možnost přímo sdílet příspěvek do Příběhu. Bylo by vhodnější, kdyby Instagram ponechal obě funkce, jelikož novinka je tak trochu schovaná a mnozí by si mohli myslet, že původní funkcionalita sdílení byla odebrána.

Jak již bylo řečeno, zatím se jedná o test. Není jasné, jestli se novinka dostane mezi všechny uživatele, nebo jestli nebude pozměněna. Je ale otázkou, jestli nový způsob je lepší a praktičtější.

Zdroj: techcrunch.com



Domů » Články » Instagram testuje nový způsob sdílení příspěvků do Stories

reklama reklama