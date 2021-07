Oppo A93s 5G; Zdroj: Oppo

Oppo se pomalinku prodírá na evropský trh a také na ten český. Svou nabídku postupně rozšiřuje o další modely, přičemž dnes jsme se dočkali novinky Oppo A93s 5G. Jedná se o sourozence Oppo A93 5G z ledna tohoto roku. Dle lehké změny v názvu byste odhadovali, že došlo na drobné změny napříč hardwarem, ale to není úplně tento případ.

Oppo A93s 5G

Jak bylo naznačeno, tak změn není mnoho u Oppo A93s 5G. Ve skutečnosti společnost jen vyměnila procesor. Místo původního Snapdragonu 480 jsme se dočkali Dimensity 700 od Mediateku. Sice by někteří mohli namítat, že došlo k ústupku, ale ve skutečnosti je použitý procesor u tohoto modelu výkonnější a nabízí 7nm technologii oproti 8nm u Snapdragonu. Změna se dá považovat za vylepšení.

Co se týče ostatních specifikací, vše zůstává stejné. Tedy až na varianty, jelikož zde je k dispozici jen 8 GB operační paměti a 256GB úložiště pro data. Za zmínku rozhodně stojí podpora 5G u obou SIM karet nebo větší kapacita baterie. Nechybí ani konektor pro sluchátka.

Cena Oppo A93s 5G je nastavena v přepočtu přibližně na 6 700 Kč. Jestli se novinka dostane do Evropy, případně do Česka, mohla by se cena pohybovat okolo 8 500 Kč.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), 90Hz, LTPS LCD

procesor: Dimensity 700

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256 GB (UFS 2.1) + microSD

Dual SIM

Android 11 + ColorOS 11.1

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7, PDAF 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack

rozměry: 162,9 × 74,7 × 8,4 mm, 188 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5.1GHz + 5.8GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W nabíjení

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Oppo A93s 5G je lehce upravená novinka

reklama reklama