Nově v českých obchodech – Nord, 1S a odolný mobil s 5G a termokamerou

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Nově v českých obchodech – HTC Desire 20+, ZTE novinky a S86 Pro s teploměrem

Alcatel 1S 2021

Alcatel se dnes soustřeďuje spíš na levnější mobily a jeden z nich se prodává v Česku. Model 1S 2021 asi nepřekvapí specifikace, ale možná zaujme větší kapacitou baterie. Cena je ale v porovnání s konkurencí trochu vyšší.

Specifikace Alcatel 1S 2021

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD

procesor: Helio P22

RAM: 3 GB

úložiště: 32 GB + microSD

Android 11

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4, makro přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

microUSB, 3.5mm jack

4G, Bluetooth 5, NFC, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, APGS, Galileo

rozměry: 165,6 x 75,6 x 8,8 mm, 190 gramů

baterie 4000 mAh + 10W nabíjení

UleFone Armor 11T 5G

Kategorie odolných smartphonů se rozrostla o novinku UleFone Armor 11T 5G. Jak název napovídá, nabízí se podpora sítí páté generace. Aby toho nebylo málo, tak je mobil vybaven termokamerou i bezdrátovým nabíjením. Za nedostatek se dá považovat nízké rozlišení displeje. Cena je v tomto případně značně vysoká.

Specifikace UleFone Armor 11T 5G

displej: 6,1 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD

procesor: Dimensity 800

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 11

Foťáky: zadní – 48 MPx 2 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4, makro termokamera (FLIR) přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů

IP68, IP69K a MIL-STD-810G

USB C, 3.5mm jack

5G, Bluetooth 5, NFC, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, APGS, Galileo

rozměry: 164 x 82 x 14 mm, 300 gramů

baterie 5200 mAh + 10W nabíjení, bezdrátové nabíjení

OnePlus Nord CE

Nedávno jsme se dočkali novinky Nord CE od OnePlus. Skoro by se dalo říci, že konečně nabízí specifikace, jaké měl mít původní model. Několik vylepšení obsahuje, ale co se týče nějakého zásadního překvapení, to se nekoná. Navíc je k dostání zatím jen v několika obchodech. Otázkou tak je, jestli není vhodnější si ho pořídit přímo u výrobce.

Specifikace OnePlus Nord CE

displej: 6,4 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Fluid AMOLED, 90 Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 750G

RAM: 6/8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 11 + OxygenOS 11

Dual SIM

Foťáky: zadní – 64 MPx, EIS, f/1.75, PDAF+CAF 8 MPx, širokoúhlý, 119°, f/2.25 2 MPx, mono, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

5G, LTE, USB C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC, NFC, 3.5mm jack

rozměry: 159,2 x 73,2 x 7,9mm, 170 gramů

baterie: 4500 mAh + 30W nabíjení



Domů » Články » Nově v českých obchodech – Nord, 1S a odolný mobil s 5G a termokamerou

reklama reklama