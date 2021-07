Facebook má vlastní newsletter platformu Bulletin

Největší sociální síť Facebook představila další novinku, zpravodajskou platformu Bulletin. Ta je postavena na samostatné platformě od Facebooku a tvůrcům má umožnit rozšiřovat publikum způsob, které nejsou výlučně závislé na platformě Facebook.

K přihlášení odběru zpravodaje nepotřebujete účet na Facebooku, přesto Bulletin spoléhá na jeho infrastrukturu, včetně používání Facebook Pay k nákupu předplatných a připojení se ke skupinám pouze pro předplatitele a živým audio místnostem.

Konkurenti, jako je Substack, umožňují komukoli zahájit zpravodaj. Ale každý autor na Bulletinu byl ručně vybrán Facebookem, aby mohl přispívat obsahem. Počáteční skupina autorů Bulletinu zahrnuje Malcom Gladwell, Mitch Albom, Erin Andrews a Tan France. Facebook vyplácí svým autorům předem peníze za jejich příspěvky. Pokud se autoři rozhodnou přesunout z platformy, budou mít možnost vzít si své předplatitele s sebou.

Zdroj: techcrunch.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!