iPhone 13: vertikální fotoaparáty a menší výřez v displeji

Ačkoliv jsme už viděli dost snímků zachycující údajný design iPhone 13, musíme vám představit další fotografie, které pochází z čínské sociální sítě Weibo.

Stejně jako doposud je na fotkách viděn o něco menší výřez v displeji, přičemž zprávy naznačují, že se Applu podařilo zmenšit velikost kamerového systému TrueDepth. Na Weibo koluje informace, že fotografie vytvořil člověk, který v minulosti takto odhalil iPhone 12, takže určitá spolehlivost je na místě.

Největší změnou projdou klasické modely 13, tedy bez přídavku Pro a Pro Max. Jak si můžete všimnout výše, fotoaparáty na zadní straně jsou uspořádány vertikálně, nikoliv horizontálně. Toto uspořádání pravděpodobně zvýší výkon rozšířené reality a poskytne horizontální i vertikální paralaxu.

Jednou z největších designových změn, kterou letos očekáváme, je zmenšení velikosti výřezu. Jak vidíte, jedním ze způsobu, jak toho Apple dosáhne, je přesunutí reproduktoru k hornímu rámečku telefonu ze samotného výřezu.

Zdroj: 9to5mac

Vylepšení také očekáváme v oblasti displeje, kde bychom se měli dočkat 120Hz ProMotion. To potenciálně umožní používat funkci always-on display, tak jako na Apple Watch. Vylepšený výkon fotoaparátu je pro každý rok samozřejmostí. Dočkáme se tedy stabilizace obrazu s posunem snímače u iPhone 13 Pro (v současné době jde o exkluzivitu pro 12 Pro Max), která poskytuje rychlejší odezvu než stabilizace založená na objektivu. Oba modely Pro pak budou vybaveny vylepšeným ultra širokým fotoaparátem s automatickým zaostřováním, širší clonou a dalším objektivem pro lepší výkon při slabém osvětlení.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!