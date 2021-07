Chystá se vylepšený model Moto G60S

Moto G60; Zdroj: Motorola

V dubnu společnost Motorola představila několik modelů, mezi kterými byl i Moto G60. Ten může zaujmout rychlým displejem, velkou kapacitou baterie a také 108MPx foťákem. Nyní se ale objevují informace o jeho vylepšeném modelu, který ponese označení Moto G60S.

Možná jen drobné vylepšení

V tuto chvíli se objevují kusé informace o novince Moto G60S. Podle názvu nelze nic předvídat, jelikož někdy doplnění znamená velké změny, jindy jde jen o minoritní úpravy specifikací. V tomto případě písmeno S asi bude znamenat vylepšení, jelikož spekulace se zmiňují o zvětšení operační paměti o 2 GB na rovných 8 GB.

Bohužel zatím není nic dalšího známo, tedy kromě toho, že mobil bude dostupný také ve fialové barvě a že se cena má pohybovat kolem 310 eur, tedy v přepočtu přibližně osm tisíc korun. Očekáváme, že Moto G60S nabídne více úprav než jen změnu operační paměti. Teoreticky bychom se mohli dočkat změny u foťáků, zejména v rozlišení. Případně přibude jeden navíc.

K uvedení má dojít v následujících týdnech, přičemž se předpokládá, že by se měl dostat i do Evropy, tedy i do Česka. Na další informace si budeme muset počkat.

Specifikace Moto G60

displej: 6,8 palců, 1080 × 2460 pixelů (Full HD+), 120Hz, HDR10

procesor: Snapdragon 732G

6GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.1) + microSD

Android 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.7 8 MPx, ultra širokoúhlý, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů na zádech

3.5mm audio jack, FM Radio

P2i ochrana proti vodě

rozměry: 169,6 x 75,9 x 9,8 mm; 225 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), VoWiFi, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

baterie: 6000 mAh + 20 W

Zdroj: gsmarena.com



