APK formát pomalinku končí, nově jen AAB

Znalejší uživatelé Androidu znají zkratku APK. Jedná se o zkratku pro „Android application package“, tedy instalační balíček Android aplikací a her. Při nedostupnosti aplikace v Obchodě Play nebo potřebě získání starší verze stačilo najít z věrohodnějšího zdroje právě takový soubor pro instalaci na mobilním telefonu z neznámých zdrojů. Google ale oznámil, že je na čase se pomalinku rozloučit s tímto formátem.

APK jen pro aktualizace starších aplikací

Samotné APK balíčky obsahují vše potřebné pro instalaci aplikací a her, což je ve své podstatě i jejich nevýhodou. Vývojář musel do něj zakomponovat všechny možné verze, aby se instalace podařila na jakémkoliv zařízení. V roce 2018 došlo na uvedení Android App Bundle, tedy AAB. Dalo by se říci, že je samotná aplikace rozdělena do modulů a do zařízení se stahují jen ty, které budou potřeba pro instalaci.

Hlavní výhodou nového formátu je právě modulárnost, což má kladný dopad na velikost stahovaných dat a také velikost instalované aplikace či hry. Od zavedení přešlo mnoho vývojářů na nový formát. Google uvádí, že ho využívá již milion aplikací. Díky tomu je například velikost aplikace pro Netlfix menší o 57 %, případně Duolingo o 42 %. U her se jedná o menší čísla.

Google zatím zcela podporoval APK i AAB, ale od srpna tohoto roku bude požadovat, aby všechny nové aplikace využívaly právě novější formát AAB. S tím zároveň nebude možné používat rozšiřující balíčky OBBs. Místo nich se nabízí Play Asset Delivery nebo Play Feature Delivery.

Co se týče aktuálních aplikací, tak vývojáři stále budou moci vydávat aktualizace v podobě APK, ale předpokládáme, že i zde se v budoucnu odehraje změna a Google bude vyžadovat přechod na AAB. Uživatelé díky této novince budou moci stahovat menší instalační balíčky a také samotná aplikace nebo hra zabere méně místa, když nebude obsahovat části, které nepůjde využít na daném zařízení.

Bohužel instalace nových aplikací bude poněkud komplikovanější, jelikož instalace AAB z neznámých zdrojů nepůjde tak hladce jako v případě APK. Naštěstí je zde projekt APKMirror, který již nabízí vlastní aplikaci pro instalaci, přičemž podporuje AAB a umí si s těmito balíčky poradit.

