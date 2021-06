Zdroj: Realme

Realme C21Y bude dalším Android Go telefonem

Program Android Go se zanedlouho rozroste o jednoho zástupce od společnosti Realme, která pracovala na tomto telefonu pod kódovým označení RMX3261, a ve finální fázi jej tedy poznáme jako C21Y. Výrobce si před prvními prodejci ze zahraničí nedokázal pohlídat konečné specifikace včetně podoby zařízení. Otazník akorát zůstává viset nad datem zahájení prodeje nebo cenovkou.

Jen pro nenáročné

Vůbec první Android Go zástupce od Realme přinese 6,5palcový IPS LCD panel s HD+ rozlišením a „Waterdrop“ výřez v sobě ukryje obyčejnou 5megapixelovou selfie kamerku. Osmijádrový procesor Unisoc T610 od Spreadtrum jistě nepředvede žádné zázraky, přičemž dále k němu připojí 4GB operační paměť RAM či uživatelské úložiště o velikosti 64 GB. To navíc rozšíříte do výše 256 GB po vložení patřičné microSD karty.

Záda nesou dohromady 3 objektivy fotoaparátu (13 + 2 + 2 MPx), LED blesk, čtečku otisků prstů a 5 000mAh článek baterie s 10W nabíjením. Softwarovou výbavu zastupuje operační systém Android 11 v upravené edici Go. Samozřejmě nechybí 3,5mm jack pro připojení sluchátek a postarší microUSB port. Úplným závěrem můžeme dodat, že k dispozici budou pouze dvě barevné varianty – černá, světle modrá.

Zdroje: thegioididong.com, gizmochina.com



