Samsung Galaxy S21 FE na dalších renderech [aktualizováno]

Samsung Galaxy S20 FE 5G; Zdroj: Dotekománie.cz

Aktualizováno 5. 6.

Takřka po dvou měsících zde máme další rendery, tentokrát od Evana Blasse. Ten většinou zveřejňuje finální podobu a také se dá soudit, že představení bude co nevidět. V podstatě se potvrzuje podoba, kterou zveřejnil @onleaks. Kromě designu bychom se měli dočkat minimálně čtyř barevných provedení, kde se vyjímá zejména bílá verze.

Aktualizováno 11. 4.

Po dvou měsících zde máme neoficiální rendery nadcházejícího modelu Galaxy S21 FE (Fan Edition). Ty zveřejnil známý @onleaks, který je vytvořil na základě uniklých schémat. Tato novinka zapadne přesně mezi modely Galaxy S21 a Galaxy S21+ (recenze). Nabídne úhlopříčku 6,4 palců, takže bude o něco větší než S21 (6,2 palců) a menší než S21+ (6,7 palců). I velikostně zapadne mezi ně, ale i tak bude mít pod 160 mm na výšku (konkrétně 155,7 mm).

Po designové stránce vypadá skoro stejně, ale jeden rozdíl zde je. Zadní modul s foťáky nevybočuje na straně, respektive je pokračováním samotného rámu. Původní modely zde neměly plynulý přechod. Další informace nejsou známy. Na kompletní specifikace si musíme počkat.

Zdroj: @onleaks

Původní článek 14. 2.

Na podzim loňského nám Samsung představil model Galaxy S20 FE, jehož hlavním lákadlem bylo přinést skvělý poměr cena výkon a zároveň uživatele neochudit o klíčové specifikace řady top modelů Galaxy S20. Samsung Galaxy S20 FE, zejména pak jeho 5G varianta se Snapdragonem 865 se stala mezi uživateli velmi populární a také v naší recenzi si odnesla velmi pozitivní hodnocení. Nyní na veřejnost začínají unikat spekulace o tom, že Samsung chystá nástupce tohoto modelu, tedy Galaxy S21 FE.

Informací poskrovnu, myšlenka však velmi lákavá

Během posledních hodin byly spatřeny úniky o modelu Samsung SM-G990B a je velmi pravděpodobné, že by se mohlo jednat právě o Galaxy S21 FE. Jediné, co je oficiální, jsou prozatím barevná provedení (bílá, šedá/stříbrná, růžová a fialová) a paměťové varianty (128 a 256 GB). Díky rozmanitému výběru barev můžeme tedy předpokládat, že by se o S21 FE mohlo skutečně jednat, vezmeme-li také v potaz širokou paletu barev u S20 FE.

Ostatní specifikace jsou bohužel prozatím neznámé, dá se ale očekávat, že si mnoho vypůjčí z dražších S21/S21+. Jelikož Exynos 2100, který je nasazen v řadě S21 a již sám podporuje sítě 5. generace, je tedy více než možné, že S21 FE již nebude nabízena ve 4G a 5G variantě jako u S20 FE, nýbrž rovnou v 5G. O toto tvrzení se taktéž opírají úniky. Potvrzena je také přítomnost Androidu 11 s grafickou nadstavbou OneUI. Dále také visí otazník nad slotem pro miroSD kartu, kterým modelová řada S21 již opatřena není.

Prozatím toho o modelu S21 FE nevíme příliš, dá se ale očekávat, že v následujících týdnech toho o něm ještě hodně uslyšíme a postupně nám bude odhalováno více klíčových specifikací.

Zdroje: gsmarena.com, voice.com, twitter.com



Domů » Články » Samsung Galaxy S21 FE na dalších renderech [aktualizováno]

reklama reklama