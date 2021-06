Minulý týden internetem proletěla informace o tom, že řada Huawei Mate 50 nebude uvedena na trh v letošním roce. O několik dní později jeden z populárních leakerů odhalil podrobnosti o celé situaci. Pojďme se podívat na to, co ve své zprávě uvádí.

Na čínské sociální síti Weibo se vede diskuze, že Mate 50 není zrušen. Top modely výrobce se pouze zpozdí. Dále je uvedeno, že pokud by přeci jen řada nebyla letos představena, dostavila by se na trh ihned v roce 2022.

Magazín China Securities Journal pak uvedl, že už byl dokončen finální design řady Mate 50. Situace je ale taková, že se samotné Huawei musí rozhodnout, zda nové telefony představí s možností omezených dodávek. Některé klíčové komponenty dodavatelé stále neposkytli v takovém počtu.

Zdroj: gizmochina.com

Huawei Mate 50: jak je to s případným odkladem vydání

