Google Tivoli přinese výuku jazyků pomocí umělé inteligence

Google má poměrně hodně aplikací a služeb, přičemž každou chvíli představuje nějakou novinku, která si buď najde cestu k uživatelům, nebo poslouží jako základ pro něco jiného. Již nějakou dobu pracuje na službě Překladač. Zřejmě se dočkáme značného rozšíření v podobě nové služby.

Díky Překladači má poměrně rozsáhlou databázi překladů a všeho, co s tím souvisí. Navíc investuje nemalé prostředky do vývoje umělé inteligence napomáhající s překladem. Také jsou zde projekty na generování hlasu a vytváření syntetické konverzace. Příkladem je poslední projekt LaMDA. Dle poslední informací se chystá novinka s kódovým označením Tivoli.

Tentokrát se chce Google pustit do služby, která bude pomáhat s výukou jazyků, přičemž podstatná část bude právě založena na umělé inteligenci. Zde pravděpodobně využije poznatky z jiného projektu, který je již nějakou dobu dostupný, jen je určený pro děti.

Tivoli se má světu představit ke konci tohoto roku a prvně bude zacílen na textovou podobu. Následně by mělo dojít o rozšíření o hlas a také integrování do Google Asistenta a dalších produktů. Dokonce se uvádí, že by měl mít nějakou vazbu i s Youtube.

Google se tak evidentně snaží více nabízet produkty pro edukativní činnost. Dá se předpokládat, že se Tivoli stane součástí i Google Classroom, kde jde vidět, že se Google snaží nabídnout školám co nejvíce možností pro studium. Tento produkt by zapadl do nabídky.

