Galaxy M32 oficiálně představen

Samsung právě představil nový smartphone Galaxy M32 pro indický trh. Zařízení disponuje velkou 6 000mAh baterií, 6,4palcovým AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 90 Hz a procesorem Mediatek Helio G80.

Na přední straně si ihned všimneme ikonického výřezu ve tvaru kapky, ve kterém se nachází 20megapixelový fotoaparát. Samotný displej nabízí rozlišení FHD+ a má svítivost až 800 nitů. Na straně pravé najdeme tlačítko pro vypnutí/zapnutí displeje, které slouží zároveň jako čtečka otisků prstů.

Naopak zadní plocha nabízí 64megapixelový fotoaparát, 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát a dvojici 2megapixelových modulů pro makro snímky a hloubková data. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se stará operační paměť s kapacitou 4 nebo 6 GB, záleží, kterou variantu zakoupíte. Vybrat si můžete také mezi 64 a 128GB vnitřním úložištěm, jenž lze rozšířit pomocí microSD karty. Telefon pak běží na operačním systému Android 11 s nadstavbou OneUI 3.1.

Baterie kromě velké kapacity podporuje také rychlé 25W nabíjení, ovšem v balení najdete jen 15W adaptér. Telefon se může pochlubit také konektorem pro drátová sluchátka a připojením Bluetooth 5.0.

Galaxy M32 bude v prodeji v černé a modré variantě. Verze 4/64 GB vyjde na 200 dolarů, zatímco vyšší verze 6/128 GB je dražší o 30 dolarů. První prodeje začínají 28. června výhradně prostřednictvím Amazonu.

Zdroj: gsmarena.com

