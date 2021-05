Autor: Přemysl Vaculík

Google LaMDA je děsivým náhledem do budoucnosti

Když Google představil projekt Duplex, ohromil, jak může systém převzít a dokonce vyřídit hovor za samotného uživatele. Díky pokrokům v syntéze hlasu někteří mají problém rozeznat, jestli hovoří s člověkem nebo nějakým systémem. Duplex je sice dnes používán, ale jeho možnosti jsou omezené. Na letošní vývojářské konferenci jsme se ale dočkali pokročilejšího systému nazvaného LaMDA.

LaMDA

Jedná se o zkratku pro Language Model for Dialogue Applications, což by se dalo volně přeložit jako model pro vedení konverzací. Google pokračuje ve vývoji syntéze hlasu, ale nějakou dobu se zaměřuje i na samotnou konverzaci. Nejde o jednoduchý proces, jelikož dialog je velmi komplexní záležitost. Systém by musel umět reagovat na všechny nuance a nedržet se předem definovaného tématu.

Google zatím jen ukázal, co umí LaMDA a jak systém bude moci vést konverzaci. Navíc i přes to, že položíte nebo začnete konverzaci stejně, tak systém nebude reagovat identicky jako naposled. Systém pracuje nejen se syntézou hlasu, ale také s obrovským množstvím dat.

Navíc jeho schopnosti porozumění druhé straně jsou značně pokročilejší. Google ale dodává, že se jedná skutečně jen o ukázku a systém není dokonalý. Má své nevýhody, na kterých se pracuje. Z vyjádření společnosti spíše vyplývá, že bude trvat roky, než povedeme konverzaci například s vlastím domem nebo bytem. Případně si budete moci pokecat s autem. Kde se tato technologie jednou objeví, není zatím jasné.

