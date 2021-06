Zdroj: Dotekomanie.cz

Možná si ještě pamatujete Google Reader, poměrně dobrou službu pro sledování obsahu webových stránek pomocí technologie RSS. Bohužel ji Google zařízl před mnoha lety, ale nyní se tak trochu vrací, respektive si Google znovu pohrává s RSS. Tentokrát poslouží webový prohlížeče Chrome. O novince jsme vás informovali nedávno a původně měla být k dispozici jen v USA, ale vyzkoušet si ji můžete již nyní.

Google si opět pohrává s RSS, i po „zavraždění“ Google Readeru

Chrome a RSS

Pro aktivaci novinky je potřeba vstoupit přes adresní řádek do experimentálních funkcí. Stačí zadat adresu chrome://flags. Zde pak vyhledejte položku Web Feed. Po aktivaci a restartování aplikace by měla být aktivní. Stačí tedy navštívit webovou stránku, kliknout na menu v horním pravém rohu a dole by se měla nacházet položka Sledovat.

Ta nemusí být k dispozici, pokud web nepodporuje RSS, ale u našeho si novinku můžete vyzkoušet. Jakmile začnete odebírat první web, tak na domovské stránce v Chromu se mírně pozmění výběr článků z internetu. Ten běžně nabízí jen Google Discovery, ale nově zde budete mít i položku Sledovat, kde se nachází všechny články z odebíraných webů.

Nějakou dobu trvá, než se objeví první články. Samozřejmě přes ozubené kolečko lze upravovat zdroje, respektive vypnout nebo zapnout sledování. Funkce je zatím experimentální, takže lze očekávat nedostatky a případně změny. Například nyní nelze odebrat sledovaný web, jen ho deaktivovat. Pro vyzkoušení novinky potřebujete Chrome Beta 92.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Chrome Web Feed si můžete vyzkoušet již nyní

reklama reklama