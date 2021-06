Apple se připravuje na 3nanometrové čipy

Hlavní dodavatel Applu, společnost TSMC, se připravuje na výrobu 3nanometrových čipů, která by měla být zahájena už ve druhé polovině příštího roku. Naopak v příštích měsících hodlá TSMC zahájit výrobu 4nanometrových čipů. S těmito informacemi přišla společnost DigiTimes.

Apple už dříve rezervoval počáteční kapacitu výroby 4nanometrových čipů u TSMC pro budoucí Macy, přičemž nedávno nařídil zahájit výrobu 5nanometrového čipu A15 pro nadcházející iPhone 13.

Poslední zpráva DigiTimes nastiňuje dlouhodobější plán TSMC a uvádí, že nový 3nanometrový výrobní proces nabídne 15% zvýšení výkonu spolu s 30% lepší energetickou účinností a do sériové výroby vstoupí koncem příštího roku.

Ačkoliv zpráva nenabízí žádné podrobnosti o tom, jak přesně bude 3nanometrový čip Apple implementovat do svých produktů, je jasné, že si ještě pár let budeme muset počkat. Současný čip A14, který je v iPhone 12 a iPadu Air, je založen na výrobním 5nanometrovém procesu. M1 sdílí stejnou 5nanometrovou architekturu. Menší proces poskytuje vylepšený výkon a energetickou účinnost a nabízí větší svobodu v designu produktu díky své menší celkové ploše.

Zdroj: macrumors.com

