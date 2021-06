YouTube zpřístupní Picture-in-Picture i neplatícím uživatelům

Po opravdu dlouhém čekání YouTube pro systém iOS oficiálně získává podporu funkce Picture-in-Picture. Ta v praxi umožňuje všem uživatelům – neplatícím i platícím – zavřít aplikaci a pokračovat ve sledování videa v malém vyskakovacím okně.

Ve svém prohlášení YouTube uvádí, že funkce Picture-in-Picture (zkratka PiP) se v současné době zavádí pro všechny předplatitele účtu Premium v systému iOS, ovšem brzy se zpřístupní i neplatícím uživatelům v USA. To je jistě dobrá zpráva, neboť se několik měsíců hovořilo o tom, že funkcionalita bude k dispozici pouze platícím uživatelům.

PiP umožňuje uživatelům sledovat videa z aplikace v malém mini přehrávači a současně procházet jiné aplikace na svém mobilním zařízení. Funkci podporuje také webový prohlížeč Safari. Kdy ale bude funkce k dispozici i neplatícím uživatelům v České republice, není známo.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!