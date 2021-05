Tronsmart Apollo Bold – velmi milé překvapení, aneb hodně muziky za málo peněz [recenze]

Tronsmart Apollo Bold; Zdroj: Dotekománie

Když jsem poprvé viděl papírové specifikace sluchátek Tronsmart Apollo Bold, říkal jsem si, že za cenu okolo dvou tisíc určitě sluchátka určitě nebudou tak skvělá, jak uvádí výrobce, a dokud je osobně nevyzkouším, nebudu popisu produktu věřit. Apollo Bold totiž nabízí ANC až 10hodinovou výdrž na jedno nabití, mobilní aplikaci, podporu mnoha ovládacích gest, či dokonce také voděodolnost IP45. Jelikož však máme dobré vztahy s obchodem Geekbuying, kde tato sluchátka mají na skladě, sluchátka mi tedy poslali.

Ještě než se pustíme do samotné recenze, předem musím říct, že hned na první poslech jsem si sluchátka opravdu zamiloval, po pár hodinách jsem měl naopak sto chutí vyhodit je z okna, druhý den se ale Apollo Bold ustálila a jejich používání pro mě byla jedna velká radost. Zda se tedy vyplatí pořídit si sluchátka od u nás poměrně neznámého výrobce, nebo se raději obrátit na ověřené hráče na českém trhu, jako Huawei, Samsung, Sony, JBL či Apple, se dozvíte v této recenzi.

Konstrukce nenadchne, ale ani neurazí

Hned ze startu začnu poměrně ostrou kritikou a výtkami, které mám k nabíjecímu pouzdru. Osobně mi nevadí, že je vyrobeno z matného plastu, alespoň se na něj uchytává naprosté minimum otisků prstů. To, že pant víka má lehkou vůli a lze s ním lehce pohybovat do stran bych také překousnul. Co mě ale opravdu hodně štvalo, bylo nošení v kapce ve volných kraťasech. Na první pohled pravděpodobně není úplně jasné, kam tím mířím, když vám ale řeknu, že mezi vloženými sluchátky a víkem je lehká mezera a magnety, které drží sluchátka nejsou příliš silné, zřejmě zjistíte, odkud vítr vane. Při chůzi nebo zatřepání krabičky tak nejenže slyšíte, ale také cítíte, že sluchátka mají lehkou vůli a v krabičce se zkrátka pohybují nahoru a dolu. Nepříliš dobrým dojmem na mě působí také váha, která je na danou velikost opravdu nečekaně nízká. Ano, pro někoho bude nižší váha benefit, ve mně však vyvolává pocit, že držím sluchátka za pár stovek s maličkým akumulátorem.

Nyní ale obrátíme o 180 stupňů při popisu konstrukce samotných sluchátek. Apollo Bold nabízí až 10hodinovou výdrž, je tak jasné, že se zde musí nacházet velká baterie, která bude zabírat více místa. Tělo sluchátek tak přibralo nejen na váze, ale také na rozměrech, na druhou stranu sluchátka v uchu drží velmi dobře a rozhodně bych se nebál jít si se sluchátky zaběhat. Dobrému držení v uchu velice pomáhá také samotné provedení sluchátek, která jsou špuntová, což má pozitivní dopad také na pasivní potlačení okolního hluku. Sluchátka navíc disponují certifikací IP45, která sice neochrání před pádem do vody nebo prudkým deštěm, nicméně potu či lehkého deště se bát nemusíte.

Ovládání gesty

Apollo Bold nedisponují žádnými dedikovanými tlačítky, ovládání si tak obstarávají boční plošky skrze gesta. Tedy nejedná se o gesta v tom pravém slova smyslu, ale spíše o poklepání, podržení, případně kombinaci obojího. Přehrávaný obsah tak můžete přehrávat pouze skrze sluchátka, telefon tak potřebujete jen jako zdroj signálu. Nejednou jsem se však setkal s tím, že mě gesta neposlouchala sluchátka na vůbec nereagovala. Naštěstí se nejednalo o nepřekonatelný problém, po spuštění aplikace, skrze kterou si můžete ovládání přizpůsobit dle svých preferencí, se sluchátka probrala a opět na gesta reagovala téměř vždy a přesně.

Sluchátka na vnitřní straně také mají senzor indikace nošení v uchu, který umí obsah automaticky pozastavit/přehrát, k jeho fungování mám však také lehké výhrady. Při vydělání sluchátka u ucha se hudba zastaví vždy, při opětovném vložení do ucha však 100% spoleh na spuštění přehrávání není. Tedy záleží na tom, se kterým smartphonem jsem sluchátka používal. S Galaxy A52 5G (recenze) a Xiaomi Mi 11 Ultra přehrávání/pozastavení fungovalo ukázkově, například ale s Galaxy S20 FE 5G (recenze) nebo OnePlus 9 Pro se hudba opět spustila jen zhruba v polovině případů.

Mobilní aplikace

Jak jsem naznačil výše, Apollo Bold spolupracují také s mobilní aplikací Tronsmart, ve které lze ovládání sluchátek nastavit dle libosti. Můžete nastavit chování každého sluchátka zvlášť, oběma přiřadit stejnou funkci, nastavit si ekvalizér (ten však doporučuji nepřepínat), zjistit stav baterie sluchátek, ano, pouze sluchátek, a dokonce také aktualizovat firmware. Během testování jsem jednu aktualizaci obdržel, žádné zlepšení ani jiné chování jsem však nezaznamenal.

Konektivita

Není žádným překvapením, že o připojení ke smartphonu zajišťuje Bluetooth, v tomto případě ve verzi 5.0, což je poměrně standardní. Co už ale v podobné cenové relaci zase tak standartní není je poměrně široká podpora kodeků. Kromě standartního SBC zde nechybí podpora ani AAC, nebo dokonce aptX, díky čipu Qualcomm QCC5124. Kromě spolehlivého připojení i na delší vzdálenosti nebudete mít problém ani s dlouhou latencí. Pozitivem je bezpochyb také typ sluchátek TWS (True Wireless Stereo), kdy každé sluchátko funguje nezávisle na druhém. Není tak problém kdykoliv poslouchat pouze skrze jedno libovolné sluchátko, druhé může zůstat v krabičce.

Zvukový projev

Hlavní důvod, proč jsem si tato sluchátka naprosto zamiloval, je jejich zvukový projev. Když jsem si je ihned po rozbalení dal do uší a pustil skladbu, kterou mám opravdu velmi důkladně naposlouchanou a znám ji velice dobře, byl jsem až neuvěřitelně moc mile překvapený. Zkrátka wow. Na trhu stále nalezneme mnohem lépe hrající sluchátka, nicméně v dané cenové relaci si Apollo Bold vedou opravdu velmi skvěle. Hloubky a basy znějí krásně a umí pořádně udeřit, jejich síla a vyvážení je ale tak akorát a rozhodně nepřebíjí ostatní složky zvuku. Ten samý verdikt platí také o středních tónech, vokálech a výškách, které nejsou nijak zastřené a žádné složky zvuku se neztrácí.

Z Apollo Bold tak zní velmi dobře téměř jakákoliv hudba. Užíval jsem si jak rockovou hudbu plnou kytar a instrumentálních nástrojů, tak i třeba dechovky. Díky velmi silným basům si však sluchátka nejvíce rozumí například s rapem, hip hopem, popem, zkrátka s hudbou bohatou na hlubší tóny.

Aktivní potlačení hluku

V poslední době se ANC, neboli aktivní potlačení hluku, dostává také do řad levnějších sluchátek, což je případ také právě Tronsmart Apollo Bold. Výrobce uvádí, že ANC je schopno potlačit okolní hluk až o 35 dB, což sice potvrdit nemůžu, nicméně funguje nejen na danou cenovku opravdu velmi slušně a dokáže velmi dobře ztlumit nejen například MHD, ale poradí si i mluveným slovem. Hrobové ticho vám sice sluchátka nezaručí, otravné rušivé zvuky však dokáží poměrně účinně ztišit.

U většiny sluchátek s ANC se při aktivaci tohoto režimu také více či méně pozmění zvukové podání, Apollo Bold však v tomto směru musím pochválit. Zvukový projev s zapnutým ANC je oproti vypnutému ANC téměř stejný, pro mě byl až nerozpoznatelný a nejednou se mi stalo, že jsem se musel ujistit, zda mám ANC vypnuté, nebo zapnuté.

Transparentní režim

Co už ale standard u sluchátek podobné cenovky není, je transparentní režim. Ten zde funguje velice slušně, okolní zvuky jsou dobře slyšitelné, v pozadí je však slyšet lehký šum, který nepůsobí vůbec přirozeně. Překvapila mě také možnost transparentního režimu během přehrávání hudby, což ale podle mě nedává příliš smysl.

Špičková výdrž na jedno nabití

V kapitole o konstrukci jsem naznačil, že velikost sluchátek zde dává smysl, jelikož zde máme opravdu nadstandardní baterii a s tím spojenou úžasnou výdrž na jedno nabití. V každém sluchátku se ukrývá baterie s kapacitou 85 mAh, u které výrobce uvádí výdrž až 10 hodin při vypnutém ANC. Zde si právě dovolím s výrobcem nesouhlasit. I když jsem sluchátka nikdy neměl v uchu 10 hodin v kuse, po 5 hodinách se zapnutým ANC baterie stále ukazovala zhruba 50 % kapacity. Sluchátka tedy přežijí i opravdu dlouhý let letadlem, nebo celou 8hodinovou pracovní dobu nerušeného poslechu. Výdrž je za mě tedy opravdu úžasná a je daleko i za mnohem dražší konkurencí.

Nabíjecí pouzdro pak schovává baterii s kapacitou 500 mAh, která dokáže sluchátka nabít až 2x, celková výdrž sluchátek i s pouzdrem je tak někde okolo 30 hodin. Nabíjení sluchátek probíhá skrze piny, krabičku lze pak nabíjet pomocí USB-C. Bezdrátové nabíjení zde bohužel chybí, což je určitě škoda, vzhledem k ceně jsem však ochotný sluchátkům tuto absenci odpustit.

Závěrečné zhodnocení

Jako pár slov závěrem musím říct, že dle mě sluchátka naprosto přesně vystihují úvodní nadpis „Velmi milé překvapení, aneb hodně muziky za málo peněz“. K papírovým specifikacím jsem byl před testováním opravdu velmi skeptický a příliš jsem slovům výrobce nevěřil, o to milejší pro mě ale osobní zkušenost byla. I přes to že krabička mě lehce zklamala zejména nepříliš silnými magnety pro uchycení sluchátek, samotná sluchátka jsem si zamiloval. Za cenu okolo 2 tisíc korun dostanete poměrně spolehlivé ovládání gesty, velmi slušný zvuk, ale zejména pak extrémně dlouhou výdrž sluchátek na jedno nabití. Tronsmart Apollo Bold mohou být také dobrou volbou pro hráče mobilních her, díky aptX kodeku je latence opravdu minimální. Pokud hledáte slušná sluchátka se skvělou výdrží, velmi dobrým zvukem nebo podporou aptX kodeku, Tronsmart Apollo Bold tedy mohu vřele doporučit, i když tento výrobce na našem trhu nepatří mezi nejznámější.

