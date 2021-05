12 bezpečnostních chyb objeveno u WiFi

Zdroj: Fotka od StockSnap z Pixabay

Dalo by se říci, že se každou chvíli objeví nějaká bezpečnostní chyba v softwaru nebo hardwaru. Naposledy jsme vás informovali o problémech u smartphonů s modemem od Qualcommu. Dnes zde máme komplikace kolem WiFi, což se dotýká nejrůznějších zařízení, i domácích chytrých doplňků.

12 chyb ve WiFi

Belgický bezpečnostní expert Mathy Vanhoef objevil celkem dvanáct chyb u WiFi, přičemž devět z nich se týká samotných zařízení a tři náleží samotnému standardu. Sice Mathy uvádí, že je komplikované je zneužít, ale cílevědomý hacker se může dostat k velmi citlivým datům.

První chyba počítá totiž s naivitou samotného uživatele. Po naklonování samotné WiFi sítě a po připojení k ní ze strany uživatele, je potřeba například skrze e-mail poslat oběti zprávu s upraveným obrázkem. Následně po určitých úkonech může útočník podvrhnout díky upravenému DNS serveru falešnou stránku. Uživateli tak může zobrazit například přihlášení do bankovnictví a ten zadá své přihlašovací údaje. Zbytek si asi dokážete představit, co se může dít s daty. V tomto případě sice Mathy uvádí, že by si uživatel mohl všimnout nezabezpečené stránky, ale nedá se to vyloučit.

Další zranitelnost dovoluje útočníkovi ovládat některá zařízení v domácnosti, například chytrou zásuvku. Stačí jen poslat patřičná data do sítě. Další chyba, kterou demonstroval, cílí na neaktualizovaný operační systém Windows.

Některým zranitelnostem se může uživatel vyhnout samotnou aktualizací softwaru, pokus je nabídnuto. Nikdy by neměl oddalovat tuto činnost. Co se týče dalších zranitelností samotné WiFi, tak již byly informovány společnosti a některé už začaly rozesílat bezpečností aktualizace. Jedná se například o Microsoft, Eer, Aruba, Cisco, Ruckus, Intel, Juniper, Lancom, Lenovo, Linux Wireless, Mist, Netgear, Samsung, Synology a Zyxel. Bohužel se asi nedostane na každý produkt.

Abyste se co nejméně vystavovali možnosti narušení soukromí a ochránili svá data, měli byste používat silná hesla, neklikat bezhlavě na vše, co vám přijde do e-mailové schránky, co si instalujete do zařízení a na jaké stránky chodíte. I přes přítomnost antiviru byste nikdy neměli podléhat pocitu bezpečí na internetu.

Zdroj: xda-developers.com



