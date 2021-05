Google představuje Entertainment Space, speciální HUB pro tablety

Zdroj: Google

Googlu se daří na poli smartphonů, ale samotné tablety nepatří mezi nejoblíbenější zařízení. V posledních letech můžeme pozorovat spíše pokles tohoto segmentu. Stále se najde několik výrobců, kteří se věnují tabletům, ale je zde silná konkurence v podobě firem jako Apple nebo Amazon. Google chce dát androidím tabletům nový dech se službou a aplikací nazvanou Entertainment Space. Ta navazuje na loňskou novinku Kids Space

Google představuje dětský režim pro Android tablety

Entertainment Space

Kids Space je v podstatě takový speciální režim pro děti do devíti let. Nabízí se videa, hry a jiný obsah. Googlu asi chyběla verze pro starší uživatele, ale to má řešit právě Entertainment Space. Novinku bychom mohli nazvat jako hub pro konzumaci multimediálního obsahu.

V jednoduchém a přehledném režimu se nabízí například Google TV, Youtube, Hulu a další služby pro sledování videí. Nesmí chybět sekce s hrami a také například knihy. Než abyste museli různě pátrat po prostředí v Androidu, nabídne se ucelenější prostředí.

Entertainment Space není nějaký nadstavba nad samotným systémem Android. Jedná se o aplikaci, která bude prvně dostupná na tabletech od Walmartu, tedy v USA. Později v tomto roce se novinka dostane na zařízení od firem jako Lenovo, Sharp a dalších.

