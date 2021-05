Zdroj: Netflix

Ještě před nějakou dobou bylo skoro nemyslitelné, že bychom se dočkali stejné revoluce u filmů a pořadů jako u hudebního trhu. Dnes zde máme mnoho služeb a divák si může vybírat, přičemž se nabízí i originální pořady, které si tyto služby tvoří. Netflix postupně vyšlapal cestu v tomto novém segmentu, ale ukazuje se, že nechce zůstat jen u stávajících služeb.

N-Plus?

V rámci průzkumu, který byl rozeslán, se společnost dotazuje na nejrůznější názory kolem případných nových funkcí, které by se mohly objevit ve službě Netflix. Vše je zatím uváděno jako N-Plus, což je pravděpodobně jen pracovní název, ale umíme si představit, že by firma uvedla například Netflix Plus.

Ze samotného průzkumu se dá vyvodit, že si Netflix pohrává se sociálními funkcemi pro celou službu. Dokonce se zmiňuje návrat recenzí od uživatelů. ti by mohli například získat možnost vytváření playlistů, které by mohli sdílet. Také by se nabízela možnost nahlédnutí do tvorby pořadů a filmů, případně by Netflix mohl nabídnout možnost ovlivnění samotné tvorby.

N-Plus by tak mohlo být zajímavé rozšíření pro uživatele s prvky sociální sítě. tiskový mluvčí společnosti jen uvedl, že dotazník spadá mezi standardní formy prozkoumávání možného rozvoje Netflixu, ale již nezmínil, jestli se těchto novinek dočkáme, případně v jakém časovém horizontu.

Vzhledem k sílící konkurenci je jasné, že se služby budou muset více snažit a nabídnout uživatelům obsah navíc. Otázkou je, jestli právě tento typ funkcí více naláká a udrží diváky.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Netflix N-Plus možná přinese sociální aspekt do této služby

reklama reklama