Zdroj: Apple

Dlouho se spekulovalo, že by Apple mohl nabídnout malé zařízení pro nalezení ztracených objektů, například klíčů nebo zavazadel. Po dlouhé době jsme se dočkali novinky, která se již prodává přibližně týden. Bezpečnostním expertům ale moc dlouho netrvalo, aby toto malé zařízení modifikovali, tedy hacknuli.

Apple AirTags mají skryté vývojářské nastavení

Pozor, co skenujete

Už při představení se objevily otázky kolem zneužívání samotného AitTagu. Princip je jednoduchý. Pořídíte si toto malé „udělátko“, zaregistrujete si ke svému iPhonu a následně ho vložíte někomu do batohu. Bez povšimnutí tak můžete někoho sledovat. Apple se snaží proti tomuto zneužití bojovat například tím, že při nalezení AirTagu, který vám nepatří, lze podle sériového čísla vyřešit problém. Případně se nabízí návod na vyjmutí baterie.

Bezpečnostní expert Stack Smashing se důkladně podíval na samotný AirTag a podařilo se mu dostat do samotného mikrokontroleru. Při snažení zničil dva kusy, ale u třetího se mu podařilo upravit software. Modifikoval jen webovou adresu, která se nabízí po naskenování AirTagu smartphonem.

Základní odkazuje na stránky služby Find My, ale po jeho úpravách mohl vložit jakoukoliv svou adresu. Tím se nabízí možná cesta pro případné útoky, nebo i phishing. Podvrhne se uživateli stránka, přičemž si bude myslet, že je vše v pořádku, ale může předat soukromé informace v domnění, že vyplňuje formulář společnosti Apple.

Jedná se zatím o jednu metodu, kdy i při naskenování cizího AirTagu byste měli být velmi obezřetní. Můžeme ale nastínit i jiný scénář. Hackeři si mohou vyrobit napodobeniny AirTagu, zakomponovat NFC a vložit podvodnou URL adresu. Tyto falzifikáty rozmístit do měst a čekat, kdo se chytne. Je to v podstatě stejný problém jako povalující USB flash disky. Pokud tedy najdete AirTag, buďte velmi opatrní, co vám po naskenování pošle do mobilu, tedy jakou webovou stránku.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » AirTag se podařilo hacknout a lze ho zneužít

reklama reklama