Nástupce Snapdragonu 888 přijde v létě [aktualizováno]

Zdroj: Qualcomm

Aktualizováno 29. 5.

První náznaky kolem vylepšené verze Snapdragonu 888 se objevily již na začátku roku. Zatím musíme čekat na oficiální představení, ale sám procesor dává o sobě vědět prostřednictvím benchmarku Geekbench. Novinka ponese pravděpodobně označení Snapdragon 888 Plus. Jak se dalo předpokládat, tato verze nabídne o něco větší výkon, což dokazuje zvýšení taktu jádra Cortex X1 z 2,84 GHz na 3 GHz. Podobnou změnu očekáváme také u grafického čipu. Je tedy otázkou, o kolik bude Snapdragon 888 Plus výkonnější než současná verze Snapdragon 888.

Vzhledem k tomu, že se informace objevují i v benchmarku, tak se dá předpokládat, že se novinka představí co nevidět a také můžeme očekávat rychlé uvedení nových mobilů s tímto procesorem. Možná výrobci představí původní modely s novějším procesorem, stejně jako před nějakou dobou. I tak asi můžeme očekávat zcela nové smartphony s tímto procesorem.

Původní článek 1. 1.

Sotva společnost Qualcomm představila nový procesor (SoC) pro mobilní telefony, už se začínají objevovat spekulace kolem jeho nástupce. Snapdragon 888 se poprvé objevil u novinku Xiaomi Mi 11 a v dohledné době se objeví ještě více modelů s touto novinkou, které budou mimo jiné lákat na vyšší výkon. Snapdragon 888 Plus se ale objeví již v létě, přičemž do mobilů zamíří v podstatě okamžitě.

Snapdragon 888 Plus

Qualcomm si vytvořil tradici, že první uvede několik informací k nové generaci SoC, aspoň co se týče top modelové řady. Krátce na to zveřejní kompletní specifikace a ne dlouho na to se objeví první mobil lákající na novinku. O půl roku později se objeví vylepšená verze s přívlastkem Plus. Stalo se tak u modelů Snapdragon 855 Plus a Snapdragon 865 Plus. Stejná strategie se odehraje i u Snapdragonu 888 Plus.

Věrohodný zdroj uvádí, že se novinky dočkáme v druhé polovině tohoto roku, ale spíše očekáváme představení již v červenci, přičemž se první mobily objeví již na konci srpna. Dá se předpokládat, že výrobci mobilů nebudou představovat zcela nová zařízení. Spíše na trh pustí původní smartphony s vylepšeným procesorem a přidají k němu nějaký název evokující rychlost.

Snapdragon 888 má podle všeho uzamčenou frekvenci GPU na 840 MHz, takže se dá očekávat, že Snapdragon 888 Plus bude nabízet rychlejší grafický čip. Lze také očekávat menší navýšení frekvence jednotlivých jader, případě části z nich. I zde ale bude platit, že rozdílů mezi modely 888 a 888 Plus nebude mnoho a změna výkonu nebude tak drastická. Nové funkce neočekáváme, ale možná Qualcomm překvapí.

