Lenovo Yoga Pad Pro přichází s 13palcovým displejem

Lenovo představilo novinku v podobě Yoga Pad Pro. Jak již název napovídá, jedná se o nejnovější tablet čínské společnosti. Je vybaven 13palcovým LTPS LCD displejem s rozlišením 2K, 60Hz obnovovací frekvencí, 100% barevným gamutem sRGB, HDR10 a Dolby Vision.

Srdcem tohoto tabletu je procesor Snapdragon 870. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak stará operační paměť s kapacitou 8 GB. Jedná se ale pouze o Wi-Fi variantu, na mobilní data tak můžete zapomenout. Tablet nabízí čtyři režimy používání – režim vestoje, naklápění, ležící a visací. Můžete jej tedy použít pro různé scénáře, jako jsou hry, čtení a malování.

Tablet má také boční úchop a na zadní straně konzolu z nerezové oceli, která jej umožňuje zavěsit nebo postavit bez nutnosti použití jakéhokoli příslušenství. Na zadní straně byl použit materiál Alcantara, který nabízí hladký povrch. Má čtyři reproduktory od JBL (2x 2,5 W a 2x 2 W) a podporuje Dolby Atmos. K dispozici je plně vybavený port USB-C 3.1, a dokonce i port micro HDMI, takže jej můžete připojit k notebookům, televizorům a dalším.

Přední strana je vybaveno 8Mpx fotoaparátem spolu s ToF snímačem pro rozpoznávání tváře. Uvnitř se pak nachází velká 10 200mAh baterie podporující rychlé nabíjení Quick Charge 4.0. Pro soukromá data je připraveno vnitřní 256GB úložiště s možností rozšíření až o dalších 256 GB díky microSD slotu. K dispozici je 3,5mm jack konektor, Bluetooth 5.2 nebo Android 11 se ZU1 12.5.

Wi-Fi varianta stojí zhruba 11 000 Kč bez DPH a už nyní lze zakoupit v Číně. Není ale jasné, kdy společnost představí mobilní verzi. V prodeji je také stylus Precision Pen 2 s 4 096 úrovněmi citlivosti tlaku.

Zdroj: fonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!