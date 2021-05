Gmail dostává drobné vylepšení, zatím jen pro webové rozhraní

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google v poslední době proměnil službu Gmail v pracovní prostředí, jelikož kromě e-mailů nabízí aplikace propojení s Google Meet a Google Chat. Není tak potřeba spouště jiné aplikace. Nyní ale došlo na drobnou změnu, která je zatím dostupná jen ve webovém rozhraní.

Do Gmailu míří Google Chat, ale musíte si ho zapnout

Nově přímo do Google Fotek

Pokud jde o e-maily, nabízí se dodatečné funkce, jako je například možnost uložení přílohy přímo do Google Disku. Po kliknutí na tuto možnost si můžete následně vybrat ve webovém rozhraní, kam má být soubor přesunut, tedy do které složky v rámci cloudového úložiště.

Google se rozhodl rozšířit tuto funkcionalitu o zpracování fotografií. Tentokrát se ale bude nabízet navíc možnost ložení přímo do služby Google Fotky. Nebudete je tak muset stahovat do počítače a až pak je nahrávat do služby. Je zde ale omezení. Funkce je k dispozici jen u fotografií typu JPEG. Nenabídne se tak u novějších formátu nebo RAW snímků.

Novinka je dostupná pro všechny uživatele nezávisle na typu účtu. K dispozici je v tuto chvíli jen ve webovém rozhraní. Dá se očekávat, že bude později i v aplikaci pro smartphony.

