Apple vydal také watchOS 7.4.1

Apple kromě iOS 14.5.1 vydal také aktualizaci pro chytré hodinky Apple Watch. Konkrétně jsme se dočkali watchOS 7.4.1 a i v tomto případě jde o drobný instalační balíček. Přináší tedy vylepšené zabezpečení a opravy chyb.

Apple vydal iOS 14.5.1, přináší opravu chyb

watchOS 7.4 bylo vydáno koncem dubna a přinesla velmi užitečnou funkci, která umožňuje odemykat iPhone právě pomocí Apple Watch namísto Face ID. Aktualizace také zpřístupnila aplikaci EKG a upozornění na nepravidelný rytmus v dalších zemích.

Apple uvádí, že iSO 14.5.1 opravuje chybu, která některým uživatelům bránila v zobrazování výzev App Tracking Transparency. Jaké konkrétní změny ale přináší watchOS 7.4.1, je však nejasné. I přesto ale doporučujeme aktualizaci stáhnout a nainstalovat, neboť přináší bezpečnostní záplaty. Pokud si chcete aktualizaci stáhnout, přejděte do Obecné > Aktualizace softwaru. Chcete-li jej nainstalovat, musí být vaše Apple Watch nabité nejméně na 50 % baterie, přičemž je třeba mít hodinky připojené na nabíječce.

