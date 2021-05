WhatsApp testuje nástroj pro kontrolu hlasových zpráv

Populární mobilní kecálek WhatsApp se v rámci iOS dočká další nové funkce. Alespoň tomu nasvědčuje vývoj nového nástroje pro kontrolu hlasových zpráv, o čemž informoval web WABetaInfo.

Vyvíjená funkcionalita prozatím není veřejným testerům k dispozici, WABetaInfo nástroj objevil ve zdrojovém kódu. K dispozici brzy budou různé rychlosti přehrávání hlasových zpráv. Jinými slovy, ještě před samotným odesláním hlasové zprávy si ji budete moci přehrát. Samozřejmě i nyní je možné si audio soubor před odesláním poslechnout, ale je to trochu složitější proces. Například během nahrávání zvuku musíte otevřít jinou aplikaci.

Podle všeho by WhatsApp měl nabídnout před odesláním tlačítko Zkontrolovat, které po stisknutí přehraje audio soubor. Následně se uživatel bude moci rozhodnout, zda zprávu odstraní, nebo odešle.

Zatím není zřejmé, kdy by se funkcionalita mohla objevit. Pravděpodobně ale bude nejprve představena pro iOS a následně Android.

Zdroj: 9to5mac.com

