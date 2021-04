Fotka od Pexels z Pixabay

Sony chce do svých telefonů přinést franšízy her pro PlayStation

Co se týká franšíz na hry pro PlayStation, Sony jim prozatím moc pozornosti nevěnovalo. Výjimkou je například jednorázová franšíza pro hru Uncharted: Fortune Hunter, brzy bychom se ale mohli dočkat změn a podobných propagačních akcí může Sony vytvářet více. Sony totiž najalo manažera PlayStation Studios, který se má zaměřit právě na uvedení nejpopulárnějších franšíz PlayStation na mobilní zařízení.

PlayStation na smartphonech Xperia?

Společnost Sony se již dlouhou dobu snaží spojit svou herní konzoli PlayStation se svými chytrými telefony Xperia, bohužel prozatím bez většího úspěchu. Kromě malého počtu her společnost také uvedla pokus o herní „smartphone“ Xperia Play, který předčil svou dobu. Pravděpodobně Sony tímto konceptem chtělo navázat na přenosnou konzoli PlayStation Portable (PSP) či PS Vita, prodejní statistiky ale ukázaly, že se jednalo o komerční propadák.

Ze strany Sony je však tento krok zcela pochopitelný, jelikož příchodem PlayStationu na mobilní zařízení by se tak hry dostaly k širšímu publiku, čímž by pak následně vzrostly zisky společnosti. Například tituly jako Fortnite či PUBG vděčí své obrovské popularitě zejména mobilním hráčům. Samotné zavedení PlayStation pro mobilní telefony by však bylo velkou výzvou. Samotné hry se totiž musí přizpůsobit mobilním zařízením, aniž by uživatelé nějak přišli o herní zážitek dostupný na konzolích.

