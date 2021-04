Vivo V21e je další novinka střední třídy, zaujme foťáky

Vivo V21e; Zdroj: Vivo

Vivo představilo rovnou tři modely v rámci nové série. Nejvybavenějším mobilem je Vivo V21, kde se nabízí například optická stabilizace obrazu u předního i zadního foťáku. Bude k dispozici ještě verze bez 5G, ale je to jediný rozdíl ve specifikacích. Nejnižší model je Vivo V21e.

Vivo V21 zaujme předním foťákem s OIS

Vivo V21e

Výrobce zachoval foťáky ve stejné sestavě, takže na zadní straně dominuje 64MPx senzor a přední strana nese 44MPx foťák. V tomto případě ale již není k dispozici optická stabilizace obrazu. Místo ní došlo na použití elektronické, i tak si například přední foťák zachoval možnost natáčení 4K videí.

Absence OIS není jedinou odlišností. Vivo vyměnilo procesor Dimensity 800U za Snapdragon 720, který již vůbec nepodporuje sítě páté generace. Displej je sice AMOLED a má stále Full HD+ rozlišení, ale obnovovací frekvence klesla na 60 Hz. Čtečka otisků prstů ale zůstala integrována v displeji.

O energii se stará baterie s kapacitou 4000 mAh a je zde podpora 33W nabíjení. Dalo by se říci, že Vivo V21e dle specifikací vypadá jako dobře vybavený mobil střední třídy. V přepočtu vyjde přibližně na 6 800 Kč. Pakliže by si takovou cenu zachoval, mohl by obstát i na evropském trhu.

Specifikace

displej: 6,44 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, HDR 10

procesor: Snapdragon 720G

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + Funtouch OS 11.1

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89 8 MPx, 119°, f/2.2 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 44 MPx, f/2.0, EIS

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio

rozměry: 161,24 × 74,37 × 7,38 mm, 171 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS /Beidou, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 33W

