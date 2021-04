watchOS 7.4 podporuje pohodlné odemykání iPhonu s Face ID

Vydaná aktualizace watchOS 7.4 pro Apple Watch je od včerejšího večera plně k dispozici ke stažení zdarma. A hlavní novinka je více než zajímavá a užitečná.

Vychází finální verze iOS 14.5 s mnoha novinkami, stahujte již nyní

Pokud váš iPhone disponuje technologií Face ID, víte, že s rouškou zařízení neodemknete. To je velmi nepříjemná situace, protože neustále zadávat heslo je zdlouhavé. A právě tuto překážku watchOS 7.4 společně s iOS 14.5 řeší. Nyní totiž budete moci nahradit Face ID a přístupový kód hodinkami, pokud na sobě budete mít respirátor.

Apple Watch budou schopny odemknout váš iPhone, když Face ID detekuje nasazený respirátor či roušku. Je ale potřeba, aby hodinky byly poblíž telefonu, ideálně na zápěstí, odemčené a chráněné přístupovým kódem.

V praxi je funkce velice pohodlná. Osobně ji už používám a nemohu si stěžovat. Například na veřejném místě, kde je více lidí a musím mít respirátor, mohu iPhone neustále odemykat hodinkami. Můžete tedy například zkontrolovat svůj nákupní seznam v telefonu, aniž byste museli desetkrát zadávat přístupový kód.

Ale funkcionalita má i další praktické využití v jiných situacích, kdy je obličej uživatele částečně zakryt, jako je během nošení helmy nebo zakrytí obličeje z profesionálních nebo kulturních důvodů. watchOS 7.4 také přináší podporu aplikace EKG a upozornění na nepravidelný srdeční rytmus pro Austrálii a Vietnam.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!